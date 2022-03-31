С началом войны против Украины Владимир Путин перемещается между сетью бункеров и подземных хранилищ, выбираясь на поверхность только под усиленной охраной.

Об этом рассказал полковник ФСБ в отставке и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков в интервью Юлии Латыниной.

По его словам, один из бункеров для политического руководства России оборудован на Урале в горе Ямантау, где есть естественные полости в горной породе.

— Его контакты сокращаются до минимума. Я удивляюсь, как он сохраняет рычаги по управлению страной, потому что в любой момент его могут закрыть в этом бункере и не выпустить, — отметил политик.

Еще один бункер для сохранения Кремля от ядерной войны находится неподалеку от Москвы. Он рассчитан на 10-15 тысяч человек, а также снабжен системами фильтрации воды, воздуха, защиты от радиации и прочими инженерными находками, говорит Гудков.

— Первый схрон был оборудован абсолютно искусственно. Назывался он то ли Чехов-10, то ли Чехов-16. Это первое было убежище на случай ядерной катастрофы. Большая глубина больше 350 метров. Под Чеховом железнобетонное гигантское яйцо на специальных ароматизаторах, которые должны защитить от ядерной войны. Он связан с Москвой. Поезд идет 50-70 километров и они там должны сидеть, — рассказал отставник российских спецслужб.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.