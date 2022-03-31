В телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Марио Драги Владимир Путин заявил, что еще не готов к перемирию с Украиной, на которую он и отдал приказ напасть.

Об этом пишет «ЕП» со ссылкой на западные информагенства.

На пресс-конференции премьер Италии рассказал, что в личной беседе с ним Путин говорил об отсутствии условий для прекращения огня.

Он добавил, что Европа не поддастаться на шантаж Кремля и продолжит платить за газ в евро и долларах.