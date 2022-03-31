Уже в 20 областях Украины началась посевная кампания.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в видеообращении, пишет Укринформ.

— Уже в 20 областях Украины началась посевная. Это действительно положительная новость, ведь в это же время в прошлом году посевная началась только в 15 регионах, — сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, у власти есть осторожный оптимизм по площади посевов яровых культур. По оперативным данным, посевную можно провести на 6 млн гектаров земель. Это 80% от площади, которая была засеяна в прошлом году.

— Сегодня наши аграрии не менее мужественно и преданно держат свой фронт. За ними будущая продовольственная безопасность страны и мира. Спасибо им за смелость и преданность своему делу, — сказал Денис Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что благодаря государственному заказу на социальные продукты пищевая промышленность будет развертывать новые мощности и нанимать новых работников. Речь идет о 300 таких предприятиях.

— Напомню, что государство закупает 10 млн продуктовых наборов для украинцев, которые находятся в прифронтовых городах, чтобы бесплатно раздавать их людям. Это наборы из более 10 ключевых продуктов, — подчеркнул премьер.

По его информации, сейчас на 100% закупили крупы, макаронные изделия, растительное масло, молоко, сахар. Также продолжаются закупки консервов, зерна, хлебобулочных изделий, чая и кофе и прочего продовольствия.

«Укрзалізниця» и «Укрпочта» вместе с ВГА уже доставляют и раздают все эти наборы людям.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.