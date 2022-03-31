США с другими членами НАТО должны систематизирующе изменить оборону после российского нападения на Украину. Провалы генералов РФ и победа ВСУ могут стать очень ценными пособниками для победы над любыми агрессорами.

Об этом пишет милитари-эксперт Ноэль Уильямс для издания War on the Rocks.

Специалист по военному делу отмечает, что первый месяц российской войны в Украине продемонстрировал всему миру, как воевать не надо. По его словам, для Генштаба РФ это провал по всем фронтам, когда они не смогли воспользоваться не одним из тяжелых преимуществ (численное превосходство в воздухе, к примеру).

— Напав на Украину, Владимир Путин привел конкретные масштабные примеры того, как технологии меняют характер войны и почему устаревшие вооруженные силы либо эволюционируют, чтобы справиться с этими новыми вызовами, либо терпят поражение. По мере того, как Запад переориентирует свою оборонную политику и начинает увеличивать инвестиции в вооруженные силы, важно, чтобы мы не просто не купили еще больше наших устаревших военных систем. Историки отмечают, что реальный опыт может стать важным уроком для тех, кто хочет извлечь уроки из суровых реалий войны <...> Безрассудство путинской кампании сделало последствия его агрессии еще более поразительными и, вероятно, способствовало удивительному сплочению мирового общественного мнения против него. Этот катализирующий эффект позволил быстро ввести широкомасштабные экономические санкции, которые еще месяц назад казались невозможными, — анализирует военный комментатор.

По его словам, если бы западные государства предоставили Украине больше барражирующих боеприпасов, она бы расправлялась с российской бронетехникой в разы быстрее.

— Если бы у Украины было достаточно барражирующих боеприпасов, таких как Hero 120 или Switchblade 600, ныне печально известная российская колонна к северу от Киева могла бы превратиться в дорогу смерти — и все это без риска для самолета или пилота. Барражирующие боеприпасы быстрые и маневренные, что позволяет им попадать в труднодоступные цели. Они также могут усложнить противовоздушную оборону противника, особенно если они используются роями. Тактика роения с поддержкой ИИ позволит этим платформам автономно координировать свои действия для создания оптимальных эффектов за счет синхронизированного времени атак и улучшенного распознавания целей. Когда-то пилотируемая тактическая авиация была единственной возможностью для военачальников сделать что-то подобное. Теперь барражирующие боеприпасы делают это и многое другое при меньших затратах, с меньшей вспомогательной инфраструктурой, с гораздо большей выносливостью и с меньшим риском для жизни, — пишет Ноэль Уильямс.

Автор добавляет, что даже огромное преимущество (в десятки раз) россиян в количестве самолетов не помогло им получить полный контроль над небом. Исходя из этого НАТО стоит менять концепцию обороны.

— Уроки русско-украинской войны о превосходстве в воздухе заметно отличаются от уроков войны в Персидском заливе, которые сформировали наш нынешний подход к военно-воздушным силам. Украинские военные показали, что небольшие, широко рассредоточенные соединения пехоты, оснащенные высокоточными боеприпасами, могут эффективно действовать против бронетехники и механизированных войск без превосходства в воздухе или даже с традиционной авиацией, — подытоживает он в своем материале.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.