Жители районов Беларуси, где поставили российские войска, в шоке от вони, которая исходит от «освободителей». Солдат РФ также неоднократно замечали за попыткой сбыть намародеренное в Украине.

Об этом пишет Радыё Свабода со ссылкой на показания свидетелей.

Проезжая через Беларусь, российские солдаты раздают всем встречным пропагандистские бумажки про «нацизм в Украине» и добродушных освободителей с Востока.

— Колонны танков, БТР и «Уралов» были бесконечными. Я пытался разговаривать с российскими военными, но они были очень злы. Насколько я узнал, им запрещено общаться с нами, называть свои какие-то сведения. Российский военный дал ему агитационную листовку. Там написано: «Уважаемые товарищи, друзья, нам не нужна война! Мы не собираемся нападать и бомбить города. Мы пришли бороться не с украинским народом, а с националистами, от рук которых гибнут мирные люди. Однажды мы победили фашизм и не имеем права сдавать позиции, — рассказал житель Брагинского района.

Другой беларус в ужасе от количества россиян в Мозыре. По его словам, они физически жутко воняют и с ними невозможно находиться рядом, так как многие спят в сараях вместе с свиньями.

— Командиры живут в нормальных условиях — в гостинице «Припять». Солдаты — в лесу в палатках и даже в хлевах. В деревне Прудок они живут в сараях фермы. Там спят на ковриках. Может поэтому и такая вонь от них, — говорит Максим.

Этот же свидетель добавил, что тела россиян сразу вывозят в Россию, пока они не начали гнить.

— Если их выносят и вывозят, то людей не пускают в приемный покой. Еще и оцепление ставят. Я не знаю, кто это, они в штатском. Врачи ничего не рассказывают, им запретили. Им даже сказали, что если кто будет интересоваться, докладывать руководству, — подчеркнул мозырянин.

Другой очевидец жалуется, что вернувшиеся из Украины военнослужащие пытаются сбыть награбленное у мирных жителей имущество.

— Водители их продают дизельное топливо — по 15 рублей за канистру. Они везут «трофеи» из Украины, награбленное, и предлагают на продажу местным жителям. Холодильники, бытовую технику, автошины, да что только под руки попадется», — отмечает Илья.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.