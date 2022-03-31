Майор Национальной гвардии Украины, командир полка «Азов», Герой Украины Денис Прокопенко уверен, что Вооруженные силы способны провести операцию по деблокаде Мариуполя.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

— Все наши солдаты сражаются с надеждой и верой, что рано или поздно будет проведена операция по деблокаде. Мое субъективное мнение, что эту операцию провести реально и возможно. Мы ждем больше 30 дней, и я очень надеюсь, что это не останется просто словами. Поскольку, как правило, операцию по деблокаде планируют, организовывают и сопровождает старший начальник, который должен вникнуть, все спланировать и провести ее, соответственно, с нашими усилиями, с нашей помощью. Это греет сердце каждого солдата, который в этих нечеловеческих условиях ведет ожесточенные боевые действия, сражается за каждую улицу, за каждый дом, не жалея себя, уничтожая противника. И он живет с этой надеждой, что придет подмога, которая поможет нам полностью разгромить противника, восстановить контроль над всем городом и двигаться дальше. Освобождать остальные города, области, населенные пункты, которые временно оккупировал противник, — отметил Денис Прокопенко.

Он добавил, что ориентировочный состав сил РФ в Мариуполе и под ним — 14 тысяч военнослужащих. Это соотношение явно не в пользу Украины. Однако, несмотря на это, «азовцы» продолжают противостоять россиянам.

— Нас не останавливает абсолютно ничего. Мы готовы и дальше сражаться с превосходящими силами противника, мы готовы наносить контрудары, чем собственно и занимаемся ежедневно. Стараемся навязывать инициативу, — добавил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.