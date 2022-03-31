Войска так называемого «Приднестровья» вместе с российским контингентом, базирующимся там же, не двинулись в Украину, потому что российскую армию отбросили под Николаевом, а местные элиты «ПНР» не хотят терять свои привилегии в случае быстрого разгрома от ВСУ.

Об этом пишет издание Jungle.

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский был очень осторожен в высказываниях на тему войны в Украине и не призывал к вторжению, несмотря на то, что его режим держится у власти исключительно благодаря российским штыкам и финансовой подпитке из Москвы.

— Чтобы оставаться привлекательным местом для контрабанды и отмывания денег, Приднестровью нужны хорошие экономические отношения с Украиной и Молдовой. Приднестровье пытается увернуться. Война ставит власть имущих в затруднительное положение. С одной стороны, российская атака не в интересах Приднестровья. Потому что это ставит под угрозу хрупкий статус-кво, в котором хорошо устроился правящий класс. В то же время Красносельск слишком зависим от российского режима, чтобы открыто выступать против войны, — отмечают журналисты из Молдовы.

Власти Приднестровья крайне не заинтересованы в попытке интервенции на территорию Украины, так как это нарушит налаженные потоки контрабанды и разрушит репутацию Приднестровья как идеальной зоны для отмывания денег.

— Легальная экономика Приднестровья находится в разрухе. За пределами крупных городов многие люди живут без подключения к канализации и отопления дровами. Режим не смог бы выжить без пожертвований из России, у которой до сих пор есть военная база в Приднестровье. Россия дает доплату к приднестровским пенсиям или позволяет жителям Приднестровья полностью перейти на российскую пенсионную систему. Почти 200 тысяч жителей Приднестровья имеют российский паспорт. Подконтрольная Кремлю российская энергетическая компания «Газпром» поставляет газ в Приднестровье бесплатно. По сути, это дотация Приднестровья, даже если российское правительство до сих пор не признает Приднестровье как независимое государство. Благодаря тому, что газ поставляется бесплатно, российская государственная электроэнергетическая компания «Интер РАО» управляет электростанцией в Приднестровском регионе, которая производит электроэнергию для западного берега Днестра, то есть для Республики Молдова. Причитающиеся за это налоги являются прибыльным источником дохода для правителей Приднестровья, — заключает Jungle.

Молдавские журналисты приходят к выводу, что старая советская техника у российского контингента в Приднестровье, а также провалы ВС РФ по направлению Николаева делают наступление на южные области Украины маловероятным и почти невозможным вариантом развития событий.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.