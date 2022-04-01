Российско-оккупационные силы с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже около 17 700 человек из личного состава и тысячи единиц техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По состоянию на 1 апреля российские оккупанты уже потеряли:

танков ㅡ 625 единиц;

боевых бронированных машин ㅡ 1 751;

артиллерийских систем ㅡ 316;

РСЗО ㅡ 96;

средств ПВО ㅡ 54;

самолетов ㅡ 143;

вертолетов ㅡ 131;

автомобильной техники ㅡ 1 220 единиц;

кораблей /катеров ㅡ 7;

цистерн с ГСМ ㅡ 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 85;

специальной техники ㅡ 24;

пусковых установок ОТРК/ТРК 4.

Сейчас данные потерь оккупантов еще уточняются, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.