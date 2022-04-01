Снайпер с позывным «Уолли», прилетевший защищать Украину из Канады, рассказал о подлой тактике российских войск и благодарности мирных украинцев за освобождение их домой.

Одно из крайних интервью он дал немецкому таблоиду Bild.

Ветеран борьбы с ИГИЛ попросил не присваивать ему все лавры, но хвалить украинских бойцов.

— Это очень тяжело, меня дислоцировали в районе Киева. Так, должно быть, было во время Второй мировой войны, когда с обеих сторон было столько огневой мощи. Я до сих пор кашляю, наш тайник горел, мы надышались сажей и дымом. Были уличные бои, очень жестокие. Каждый день мы проходили мимо смерти. Многократно. В голливудских фильмах снайперы — большие, но на такой войне чувствуешь себя крошечным, — признался он.

По словам бывшего военного, российская армия бьет по жилым районам, не разбираясь в том, мирная это цель или милитарная.

— Это ураган огневой мощи: взрывы, гранаты, стрельба! Плюс танки, военная техника, вертолеты. Три четверти работы — остаться в живых. Русские пытаются уничтожить все в каждом районе, который они хотят завоевать. Целый день стреляют артиллерией из танков. И стреляют крупнокалиберными боеприпасами, которые проходят сквозь стены зданий, как масло. Зачастую этот боеприпас промахивался всего в нескольких метрах. И когда они наступят, мы должны открыть ответный огонь, чтобы они знали, что мы все еще там. Потом отступают — и опять пытаются добить тотальным обстрелом. Здания горят. Потом украинцы переходят в контрнаступление, своей артиллерией убивают несколько русских — и снова отступают. Они оставляют все позади, своих мертвецов, машины и даже свой продовольственный паек. На фронте все разрушено, как Сталинград. Хуже всего разрушительная сила ракет. А русские не целятся, они стреляют совершенно без разбора, — засвидетельствовал канадец военные преступления России.

«Уолли» добавил, что прежде всего внимательно прицеливался, а потом уже стрелять, чтобы не задеть невинных.

— Я стрелял, чтобы отогнать врага. Моя основная работа заключалась в том, чтобы выжить, вести ответный огонь, наблюдать и ждать. Один раз в прицеле появился человек, но это мог быть и гражданский, поэтому я не стал нажимать на курок. Думаю, это было мое решение, мне приходилось принимать его много раз в жизни, и я думаю, что оно было правильным, — рассказал он.

Доброволец также отметил благодарных украинцев, которые радуются спасателям.

— Когда я увидел эти окруженные города на картах, мне стало не по себе, как только я покинул Монреаль. Я подумал: ты сумасшедший! Но я все равно хотел помочь. Но в то же время я хочу остаться в живых, я хочу видеть, как растет мой сын. А трогательные моменты? Нам удалось отбить часть города, освободить жителей от русских. Как на меня смотрела женщина, стоящая перед своим разбомбленным домом посреди горящих машин, — заострил внимание «Уолли».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.