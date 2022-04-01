Производитель оружия и по совместительству экс-летчик ВМС США Адриан Келлгрен подарил ВСУ 400 винтовок KelTec Sub 2000.
Об этом информирует Task & Purpose.
Компания KelTec, основанная его отцом, изготовила необходимое количество карабинов.
— Американский народ хочет что-то сделать. Когда вы видите, как группу людей вот так избивают, это душераздирающе, — объяснил свою мотивацию Адриан Келлгрен.
В рамках этой помощи украинские силы получат 400 современных карабинов 2000 калибра 9мм, приспособленных для боев в городской застройке.
— Он складывается пополам для удобства хранения — как в портфеле — и его легко собрать обратно. С прикладом гораздо легче быть точным с чем-то вроде 9-мм патрона. Однако по сравнению с боевым оружием, доступным сегодня, оно не так эффективно. Очевидно, патроны НАТО, такие как 5,56 мм или 7,62 мм, более мощные и имеют большую дальность стрельбы, чем пистолетные патроны. Кроме того, вы можете разобрать Kel-Tec Sub 2000 на месте, но если вы разберете его больше, вам будет трудно собрать его обратно. Это действительно единственный недостаток, — пояснил эксперт Дэниэл Террилл.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 28 погибших.
В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.
Производитель оружия и по совместительству экс-летчик ВМС США Адриан Келлгрен подарил ВСУ 400 винтовок KelTec Sub 2000.
Об этом информирует Task & Purpose.
Компания KelTec, основанная его отцом, изготовила необходимое количество карабинов.
— Американский народ хочет что-то сделать. Когда вы видите, как группу людей вот так избивают, это душераздирающе, — объяснил свою мотивацию Адриан Келлгрен.
В рамках этой помощи украинские силы получат 400 современных карабинов 2000 калибра 9мм, приспособленных для боев в городской застройке.
— Он складывается пополам для удобства хранения — как в портфеле — и его легко собрать обратно. С прикладом гораздо легче быть точным с чем-то вроде 9-мм патрона. Однако по сравнению с боевым оружием, доступным сегодня, оно не так эффективно. Очевидно, патроны НАТО, такие как 5,56 мм или 7,62 мм, более мощные и имеют большую дальность стрельбы, чем пистолетные патроны. Кроме того, вы можете разобрать Kel-Tec Sub 2000 на месте, но если вы разберете его больше, вам будет трудно собрать его обратно. Это действительно единственный недостаток, — пояснил эксперт Дэниэл Террилл.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 28 погибших.
В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.