Производитель оружия и по совместительству экс-летчик ВМС США Адриан Келлгрен подарил ВСУ 400 винтовок KelTec Sub 2000.

Об этом информирует Task & Purpose.

Компания KelTec, основанная его отцом, изготовила необходимое количество карабинов.

— Американский народ хочет что-то сделать. Когда вы видите, как группу людей вот так избивают, это душераздирающе, — объяснил свою мотивацию Адриан Келлгрен.

В рамках этой помощи украинские силы получат 400 современных карабинов 2000 калибра 9мм, приспособленных для боев в городской застройке.

— Он складывается пополам для удобства хранения — как в портфеле — и его легко собрать обратно. С прикладом гораздо легче быть точным с чем-то вроде 9-мм патрона. Однако по сравнению с боевым оружием, доступным сегодня, оно не так эффективно. Очевидно, патроны НАТО, такие как 5,56 мм или 7,62 мм, более мощные и имеют большую дальность стрельбы, чем пистолетные патроны. Кроме того, вы можете разобрать Kel-Tec Sub 2000 на месте, но если вы разберете его больше, вам будет трудно собрать его обратно. Это действительно единственный недостаток, — пояснил эксперт Дэниэл Террилл.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.