Беларуский полковник Владимир Бородач, воевавший в Анголе и Афганистане, не понимает, как российская армия может иметь такое бездарное командование. По его словам, следствием этого стала массовая гибель генералов.

Об этом информирует Радыё Свабода.

Кадровый военный армии Беларуси отметил, что российская армия «ехала в Украину как на свадьбу в Малиновке», а «получила по морде».

— Управление армией не существует сверху донизу. Российские солдаты не могут принять ни одного тотального боя. И это при таком значительном преимуществе и прикрытии с воздуха, — озвучил критику бывший силовик.

По его словам, российская армия сама изничтожает своих генералов логистическими ошибками.

— У России есть средства для связи, чтобы воевать, но при входе в Украину они сами разрушили вышки, которые обеспечивали интернет и эту связь. Как можно было лишить себя средств связи?! В результате командиры появляются там, где их быть не должно. Представьте, что комбриг бежит впереди цепи и поднимает в атаку солдат. Конечно, так быть не должно, — проанализировал полковник.

В результате болезненных просчетов высшие командные звенья ВС РФ одни за одним гибнут от взрывов бомб, сброшенных с украинских БПЛА.

— Есть такая вещь, как глубина атаки. Командир взвода идет в середине взвода, командир роты еще глубже, потому что командует тремя взводами, комбат еще глубже относительно линии фронта — это элементарное управление боем. Командир бригады не может находиться на передовой с командиром взвода, так как он должен обеспечивать взаимодействие своих частей. Но без связи все запутано! А командир батальона идет к командирам рот и взводов. Во время боя быстро замечают его активность, определяют его джип — расходной материал для Байрактаров. Командиры легко вычисляются разведкой, и первый удар наносится по командному пункту. Если команда уничтожена, отряд начинает убегать или даже стрелять друг в друга, — пояснил Владимир Бородач.

Беларус добавил, что еще одной причиной постоянных поражений оккупантов является критически низкая мораль солдат и младших офицеров.

— У русских солдат очень низкий боевой дух. Откуда возьмется тот дух, когда ребятам скажут — тебя хлебом-солью встретят, а их убивают. Если бы не было больших жертв и потерь, действия России можно было бы представить как комикс, как пародию на войну <...> Все офицеры трезвеют. Они понимают, что их действиям нет оправдания, если они будут бомбить города и убивать мирных жителей. Солдаты тоже начинают понимать, когда видят сгоревшую технику, видят брошенные трупы других солдат. Фактически солдат и офицеров заставляют грабить. За что они умирают? За золотую цепочку, украденную у украинки? Убивают не только нравственность, но и дух. Жить с таким состоянием сложно, не то что воевать, — акцентировал полковник.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.