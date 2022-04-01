Верховная Рада приняла закон, разрешающий освобождать от военной службы некоторые дополнительные категории граждан.

Об этом сообщается на сайте ВР.

«За» проголосовали 317 народных депутатов.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. Согласно закону, были установлены дополнительные основания для освобождения от военной службы во время военного положения:

Согласно закону, были установлены дополнительные основания для освобождения от военной службы во время военного положения: беременность;

пребывание в отпуске по уходу за ребенком или увольнение одного из супругов;

увольнение одного из супругов в случае, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей);

воспитание несовершеннолетнего ребенка (детей) самостоятельно.

Кроме того, закон предусматривает право на отсрочку от призыва по мобилизации и призыва на срочную службу для женщин и мужчин с ребенком (детьми), если их муж/жена проходят военную службу.

Отметим, что до сих пор право на освобождение от военной службы в связи с общей мобилизацией имели только люди, достигшие 60 лет (для высшего офицерского состава — 64), непригодные к военной службе со снятием с военного учета и те, кого суд приговорил к лишению или ограничению свободы, или же лишению воинского звания.

Напомним, 15 марта Рада также приняла закон об освобождении от военной службы людей с инвалидностью и ухаживающих за такими людьми или за тяжелобольными детьми.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.