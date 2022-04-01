Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о вознаграждениях за добровольно переданную Вооруженным силам Украины пригодную для применения боевую технику российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Этот закон должен уменьшить негативные последствия вооруженной агрессии рф против Украины и боевой потенциал оккупантов. Кроме того, по мнению депутатов, денежное вознаграждение должно стать для военных рф стимулом для прекращения военных действий.

Кроме выплат, им будут гарантировать сохранение тайны факта передачи, безопасное пребывание на территории Украины, будут способствовать получению новых документов и выезду в третью страну.

Глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк заявила, что этот закон также поддержит наши «тракторные войска» и непосредственно военнослужащих: выплаты смогут получить и военные ВСУ, и обычные граждане Украины, которые захватят боеспособную технику.

— В истории этой войны уже есть случаи передачи оккупантами российской техники ВСУ. Враг все еще имеет много военных машин, значительно больше, чем мы. Мы должны пополнять «парк» нашей техники всеми доступными способами, — написала она.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.