Соединенные Штаты и их союзники считают, что Запад может предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она откажется от своей заявки на членство в НАТО в качестве уступки России ради прекращения войны.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с вопросом.

Дискуссии, в которых принимают участие и украинцы, находятся на очень ранней стадии, потому что американским, западным и украинским чиновникам непонятно, не являются ли российские переговоры дымовой завесой.

Но, по данным источников, маловероятно, что США и их союзники в конечном счете предложат Украине такой тип юридически обязательственной защиты, о которой она просит.

Западный чиновник сказал CNN, что «украинцам будет недостаточно ничего, кроме полной преданности защите Украины», а некоторые должностные лица администрации Байдена признают, что другое соглашение типа Будапештского меморандума не будет полезно.

Ряд американских и европейских официальных лиц скептически подошли к потенциальным гарантиям безопасности, причем многие утверждают, что пока преждевременно обсуждать любые непредвиденные ситуации, когда продолжаются переговоры. Некоторые американские чиновники были удивлены заявлением Украины после переговоров в Стамбуле, что западные гарантии безопасности могут быть частью переговоров.

— Мы постоянно обсуждаем с украинцами способы, которыми мы можем помочь обеспечить их суверенность и безопасность. Но нет ничего конкретного по гарантиям безопасности, о которых я могу говорить сейчас, — заявила на этой неделе директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бидингфилд.

Другие европейские чиновники утверждают, что они также ждут деталей от украинцев, прежде чем делать что-либо публично.

Обязательства, подобные тем, которые предоставляет статья 5 Североатлантического договора, однако, маловероятны, учитывая, что США и многие их союзники, в том числе Британия, не желают ставить свои войска в прямое противостояние с российскими силами.

После переговоров в Стамбуле во вторник представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, что Украина добивается от Запада гарантий безопасности, как для стран НАТО.

Глава фракции «Слуга народа», член украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина на переговорах в Стамбуле выступила с предложением о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.