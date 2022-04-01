Кадровый офицер Азербайджана Агил Рустамзаде, выступающий военным консультантом, заявил, что война против России перетекла в третий этап, который будет сопровождаться тяжелыми боями на востоке и юго-востоке Украины.

Своими оценками и прогнозами он поделился в интервью для НВ.

Милитари-аналитик предупредил, что отвод вражеских войск от Киевщины свидетельствует о его намерениях развернуть масштабную и очень опасную атаку на Донбассе, чтобы окружить украинские формирования.

— Война в Украине переходит в третью фазу. Россия действительно выводит часть войск из северной операционной зоны. В каких масштабах она планирует их выводить, у нас данных нет, но процесс идет. Мы наблюдаем, что войска выводятся в направлении восточнее Харькова, чтобы ударить сверху по силам ООС — это говорит о полном переформатировании операции. Российская армия попробует атаковать по двум направлениям большими силами, то есть, полная смена тактики и действий. На этом этапе Украине грозит симметричная война. До этого ваша стратегия была ассиметричной, украинская армия могла беречь силы и людей, сейчас так работать уже не получится. Россия, скорее всего, будет стараться выводить украинскую армию из городов с целью атаки лоб в лоб. Также российская армия попробует воспользоваться своим огневым преимуществом, у нее больше средств огневого поражения, тяжелого вооружения. Это достаточно серьезный вызов для украинской армии, есть все признаки того, что мы увидим крупную наступательную операцию, а если противник имеет огневое преимущество, то украинская армия может серьезно пострадать, если не будут предприняты мероприятия оборонительного характера. Чтобы эффективно воевать, украинской армии придется вести маневренную оборону, избегать контактных атак, избегать огневого поражения от противника, — отметил кадровик азербайджанских войск.

Согласно его предположениям, основной удар по украинским подразделениям придется со стороны Мариуполя и восточнее Харькова.

— По количеству солдат украинская армия имеет численный перевес, потому что в Украине была мобилизация, и вы смогли создать силы территориальной обороны, которые воюют вместе с армией. Сейчас украинская армия состоит из не менее чем из 400 тыс. штыков, российская армия воюет группировкой в 200−220 тыс. Однако на стороне России больше военной техники, больше артиллерии и систем реактивного залпового огня. Она имеет преимущество в огневом поражении до 100 км. Как мы видим, украинская армия бережет своих людей и щадит свои боеприпасы <...> Украинской армии в ближайшее время придется вести оборонительную операцию, и вопрос оружия сейчас особенно актуален, оно нужно как для наступательных, так и для оборонительных операций. Украине срочно нужны системы, которые позволяют на удалении от 5 км до 80−90 км уничтожать противника и, желательно, чтобы эти системы были высокоточные. Что я имею в виду — это украинские артиллерийские снаряды и боеприпасы, ракетные системы залпового огня, и второе — это системы вооружения западного производства. Это и ракетные системы, и артиллерийские системы, а также дроны-камикадзе. Последние в этой войне будут крайне эффективны, особенно их противотанковые варианты. С их помощью можно уничтожать огневые средства противника, парировать количественный состав дальнобойных систем противника и наносить ему встречный удар, — рассказал Агил Рустамзаде.

Азербайджанских офицер подчеркнул, что несмотря на запаздывающую военную помощь Запада, она сыграет существенную роль в боях следующих недель. Российская армия, говорит аналитик, оправилась от первых масштабных потерь и компенсировала их внутренними частями, доведя наступательную группировку до 200-220 тысяч человек.

— В каком именно состоянии или виде война продолжится, будет понятно только после третьего этапа, исходя из темпов и глубины наступления российской армии. Прогнозировать сейчас сложно, потому что украинской армии приется иметь дело с очень большим и мощным российским кулаком. Как его сможет парировать украинская армия, прогнозировать трудно <...> Они начинали с 200 тыс., в процессе дополняли резервами, которые составили не менее 100 тыс. Но это вся группировка, которая учитывает контингент непризнанных республик и Крыма, почти все они уже задействованы в наземной операции. Из этой группировки в том или ином виде — пленные, убитые или раненные, они, по моим подсчетам, потеряли 80 тыс. человек. Именно поэтому им так важна перегруппировка из южной операционной зоны, по линии Херсона вряд ли российские военные куда-либо будут отходить. Скорее всего на третьем этапе войны будет задействовано не более 150 тыс. человек для выбивания украинской армии из зоны ООС, — проанализировал военный с 30-летним стажем службы.