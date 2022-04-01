Кадровый офицер Азербайджана Агил Рустамзаде, выступающий военным консультантом, заявил, что война против России перетекла в третий этап, который будет сопровождаться тяжелыми боями на востоке и юго-востоке Украины.
Своими оценками и прогнозами он поделился в интервью для НВ.
Милитари-аналитик предупредил, что отвод вражеских войск от Киевщины свидетельствует о его намерениях развернуть масштабную и очень опасную атаку на Донбассе, чтобы окружить украинские формирования.
— Война в Украине переходит в третью фазу. Россия действительно выводит часть войск из северной операционной зоны. В каких масштабах она планирует их выводить, у нас данных нет, но процесс идет. Мы наблюдаем, что войска выводятся в направлении восточнее Харькова, чтобы ударить сверху по силам ООС — это говорит о полном переформатировании операции. Российская армия попробует атаковать по двум направлениям большими силами, то есть, полная смена тактики и действий. На этом этапе Украине грозит симметричная война. До этого ваша стратегия была ассиметричной, украинская армия могла беречь силы и людей, сейчас так работать уже не получится. Россия, скорее всего, будет стараться выводить украинскую армию из городов с целью атаки лоб в лоб. Также российская армия попробует воспользоваться своим огневым преимуществом, у нее больше средств огневого поражения, тяжелого вооружения. Это достаточно серьезный вызов для украинской армии, есть все признаки того, что мы увидим крупную наступательную операцию, а если противник имеет огневое преимущество, то украинская армия может серьезно пострадать, если не будут предприняты мероприятия оборонительного характера. Чтобы эффективно воевать, украинской армии придется вести маневренную оборону, избегать контактных атак, избегать огневого поражения от противника, — отметил кадровик азербайджанских войск.
Согласно его предположениям, основной удар по украинским подразделениям придется со стороны Мариуполя и восточнее Харькова.
— По количеству солдат украинская армия имеет численный перевес, потому что в Украине была мобилизация, и вы смогли создать силы территориальной обороны, которые воюют вместе с армией. Сейчас украинская армия состоит из не менее чем из 400 тыс. штыков, российская армия воюет группировкой в 200−220 тыс. Однако на стороне России больше военной техники, больше артиллерии и систем реактивного залпового огня. Она имеет преимущество в огневом поражении до 100 км. Как мы видим, украинская армия бережет своих людей и щадит свои боеприпасы <...> Украинской армии в ближайшее время придется вести оборонительную операцию, и вопрос оружия сейчас особенно актуален, оно нужно как для наступательных, так и для оборонительных операций. Украине срочно нужны системы, которые позволяют на удалении от 5 км до 80−90 км уничтожать противника и, желательно, чтобы эти системы были высокоточные. Что я имею в виду — это украинские артиллерийские снаряды и боеприпасы, ракетные системы залпового огня, и второе — это системы вооружения западного производства. Это и ракетные системы, и артиллерийские системы, а также дроны-камикадзе. Последние в этой войне будут крайне эффективны, особенно их противотанковые варианты. С их помощью можно уничтожать огневые средства противника, парировать количественный состав дальнобойных систем противника и наносить ему встречный удар, — рассказал Агил Рустамзаде.
Азербайджанских офицер подчеркнул, что несмотря на запаздывающую военную помощь Запада, она сыграет существенную роль в боях следующих недель. Российская армия, говорит аналитик, оправилась от первых масштабных потерь и компенсировала их внутренними частями, доведя наступательную группировку до 200-220 тысяч человек.
— В каком именно состоянии или виде война продолжится, будет понятно только после третьего этапа, исходя из темпов и глубины наступления российской армии. Прогнозировать сейчас сложно, потому что украинской армии приется иметь дело с очень большим и мощным российским кулаком. Как его сможет парировать украинская армия, прогнозировать трудно <...> Они начинали с 200 тыс., в процессе дополняли резервами, которые составили не менее 100 тыс. Но это вся группировка, которая учитывает контингент непризнанных республик и Крыма, почти все они уже задействованы в наземной операции. Из этой группировки в том или ином виде — пленные, убитые или раненные, они, по моим подсчетам, потеряли 80 тыс. человек. Именно поэтому им так важна перегруппировка из южной операционной зоны, по линии Херсона вряд ли российские военные куда-либо будут отходить. Скорее всего на третьем этапе войны будет задействовано не более 150 тыс. человек для выбивания украинской армии из зоны ООС, — проанализировал военный с 30-летним стажем службы.
— Россия начала войну на истощение, она будет уничтожать вашу инфраструктуру по всей территории Украины, и Украине надо готовиться к тяжелым ожесточенным боям на юго-востоке и востоке страны. Теперь вы будете наступающей стороной, а она всегда теряет больше, чем обороняющаяся, ну и нужно учитывать нюанс, что пока украинской армии все еще не хватает оружия. Вас ждут непростые дни, но важно помнить, что это не только война железа, но, главным образом, война человеческого духа. Вы на своей земле, вы мотивированны защищаться, российская армия демотивирована и воевать особенно не хочет. Я верю, что в конечном счете победа будет за вами, — отметил Агил Рустамзаде.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 28 погибших.
В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.
Кадровый офицер Азербайджана Агил Рустамзаде, выступающий военным консультантом, заявил, что война против России перетекла в третий этап, который будет сопровождаться тяжелыми боями на востоке и юго-востоке Украины.
Своими оценками и прогнозами он поделился в интервью для НВ.
Милитари-аналитик предупредил, что отвод вражеских войск от Киевщины свидетельствует о его намерениях развернуть масштабную и очень опасную атаку на Донбассе, чтобы окружить украинские формирования.
— Война в Украине переходит в третью фазу. Россия действительно выводит часть войск из северной операционной зоны. В каких масштабах она планирует их выводить, у нас данных нет, но процесс идет. Мы наблюдаем, что войска выводятся в направлении восточнее Харькова, чтобы ударить сверху по силам ООС — это говорит о полном переформатировании операции. Российская армия попробует атаковать по двум направлениям большими силами, то есть, полная смена тактики и действий. На этом этапе Украине грозит симметричная война. До этого ваша стратегия была ассиметричной, украинская армия могла беречь силы и людей, сейчас так работать уже не получится. Россия, скорее всего, будет стараться выводить украинскую армию из городов с целью атаки лоб в лоб. Также российская армия попробует воспользоваться своим огневым преимуществом, у нее больше средств огневого поражения, тяжелого вооружения. Это достаточно серьезный вызов для украинской армии, есть все признаки того, что мы увидим крупную наступательную операцию, а если противник имеет огневое преимущество, то украинская армия может серьезно пострадать, если не будут предприняты мероприятия оборонительного характера. Чтобы эффективно воевать, украинской армии придется вести маневренную оборону, избегать контактных атак, избегать огневого поражения от противника, — отметил кадровик азербайджанских войск.
Согласно его предположениям, основной удар по украинским подразделениям придется со стороны Мариуполя и восточнее Харькова.
— По количеству солдат украинская армия имеет численный перевес, потому что в Украине была мобилизация, и вы смогли создать силы территориальной обороны, которые воюют вместе с армией. Сейчас украинская армия состоит из не менее чем из 400 тыс. штыков, российская армия воюет группировкой в 200−220 тыс. Однако на стороне России больше военной техники, больше артиллерии и систем реактивного залпового огня. Она имеет преимущество в огневом поражении до 100 км. Как мы видим, украинская армия бережет своих людей и щадит свои боеприпасы <...> Украинской армии в ближайшее время придется вести оборонительную операцию, и вопрос оружия сейчас особенно актуален, оно нужно как для наступательных, так и для оборонительных операций. Украине срочно нужны системы, которые позволяют на удалении от 5 км до 80−90 км уничтожать противника и, желательно, чтобы эти системы были высокоточные. Что я имею в виду — это украинские артиллерийские снаряды и боеприпасы, ракетные системы залпового огня, и второе — это системы вооружения западного производства. Это и ракетные системы, и артиллерийские системы, а также дроны-камикадзе. Последние в этой войне будут крайне эффективны, особенно их противотанковые варианты. С их помощью можно уничтожать огневые средства противника, парировать количественный состав дальнобойных систем противника и наносить ему встречный удар, — рассказал Агил Рустамзаде.
Азербайджанских офицер подчеркнул, что несмотря на запаздывающую военную помощь Запада, она сыграет существенную роль в боях следующих недель. Российская армия, говорит аналитик, оправилась от первых масштабных потерь и компенсировала их внутренними частями, доведя наступательную группировку до 200-220 тысяч человек.
— В каком именно состоянии или виде война продолжится, будет понятно только после третьего этапа, исходя из темпов и глубины наступления российской армии. Прогнозировать сейчас сложно, потому что украинской армии приется иметь дело с очень большим и мощным российским кулаком. Как его сможет парировать украинская армия, прогнозировать трудно <...> Они начинали с 200 тыс., в процессе дополняли резервами, которые составили не менее 100 тыс. Но это вся группировка, которая учитывает контингент непризнанных республик и Крыма, почти все они уже задействованы в наземной операции. Из этой группировки в том или ином виде — пленные, убитые или раненные, они, по моим подсчетам, потеряли 80 тыс. человек. Именно поэтому им так важна перегруппировка из южной операционной зоны, по линии Херсона вряд ли российские военные куда-либо будут отходить. Скорее всего на третьем этапе войны будет задействовано не более 150 тыс. человек для выбивания украинской армии из зоны ООС, — проанализировал военный с 30-летним стажем службы.
— Россия начала войну на истощение, она будет уничтожать вашу инфраструктуру по всей территории Украины, и Украине надо готовиться к тяжелым ожесточенным боям на юго-востоке и востоке страны. Теперь вы будете наступающей стороной, а она всегда теряет больше, чем обороняющаяся, ну и нужно учитывать нюанс, что пока украинской армии все еще не хватает оружия. Вас ждут непростые дни, но важно помнить, что это не только война железа, но, главным образом, война человеческого духа. Вы на своей земле, вы мотивированны защищаться, российская армия демотивирована и воевать особенно не хочет. Я верю, что в конечном счете победа будет за вами, — отметил Агил Рустамзаде.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 28 погибших.
В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.