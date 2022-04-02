Президент Европарламента Роберта Мецола заверила, что Украину быстро признают кандидатом на членство в ЕС, а Евросоюз поможет ей с восстановлением после завершения войны.

Об этом передает Новое время.

— Хочу сказать от имени всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восхищены, вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска, вашей стойкостью. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента, — сказала Мецола во время совместного брифинга с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Президент Европарламента пообещала, что Украину официально и быстро признают кандидатом на вступление в ЕС, а объединение приложит все усилия, чтобы отстроить украинские города и села, пострадавшие и уничтоженные в результате российских ударов.

— Преступное вторжение [российского диктатора Владимира] Путина в Украину ставит Россию в прямую конфронтацию с Европой, международным сообществом и мировым порядком, основанным на правилах. Мы не оставим это без ответа, — цитирует ее заявление агентство Reuters.

Роберта Мецола приехала в Киев 1 апреля.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.