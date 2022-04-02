Президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Анной Корнахаузер-Дудой, направляясь с визитом в Италию и Ватикан, забрали с собой в Рим в президентском самолете украинских онкобольных детей.

Они продолжат лечение в педиатрической клинике в Риме, сообщил президент Польши в Facebook.

— В Рим с нами прилетели украинские дети, для которых онкологическую терапию подготовил педиатрический госпиталь Младенца Иисуса в Риме, — написал Анджей Дуда.

Он отметил, что самой младшей пассажиркой их самолета была Виктория, родившаяся за два месяца до начала войны России в Украине.

— У могилы святого Иоанна Павла II мы помолились сегодня, чтобы ее имя было пророческим для ее Родины, — написал Анджей Дуда.

Как сообщила канцелярия президента Польши, в общей сложности на борту президентского самолета было пятеро онкобольных детей из Украины со своими братиками и сестричками и опекунами. В госпитале в Риме их впоследствии посетила первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда.

Как отмечают у президента Польши, во время встречи с Папой Римским Франциском Дуда рассказал понтифику о ситуации в Украине и пригласил его посетить Польшу. Глава польского государства отметил, что это будет возможность встретиться с двумя народами – польским и украинским, учитывая большое количество украинцев в РП, которые нашли временное пристанище в стране над Вислой, спасаясь от войны, которую развязала рф в Украине.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.