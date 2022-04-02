Беларуские добровольцы, вооющие за Украину в составе полка «Пагоня», обещают не мешкать и убивать представителей белорусской армии, если они вторгнутся на территорию Украины.

Об этом рассказал представитель полка Вадим Прокопьев в интервью Еврорадио.

По словам волонтера-беларуса, его сослуживцы всячески убеждают соотечествеников по ту сторону границы, чтобы им не стоит умирать за амбиции Путина и политическое влияние Лукашенко.

— Мы пытаемся распространить одно простое сообщение: это не ваша война. Даже если вам случится оказаться на стороне Лукашенко в 2020 году, поймите, что это агрессивная война, это террористическая операция Путлера. Лукашенко заставил вас принять в этом участие. Лучший выход для вас — остаться в живых и присоединиться к нам. Вот те самые беларусы, которые способны вас услышать. Идет нормальная тихая процедура плена. Это не предательство, совсем наоборот, — обратился он к согражданам, которым не посчастливилось оказаться в армии Лукашенко.

Он добавил, что если белорусские солдаты его не услышат и придут убивать украинцев, то бойцы «Пагони» будут хладнокровно вести по ним огонь, не сожалея о их гибели.

— В этом случае, если нет разума и критического мышления, то груз 200 прочистит мозги. Будут ли беларусы с этой стороны стрелять в белорусов, которые переходят границу Украины в составе войск Лукашенко? Несомненно. Будем считать их оккупантами, врагами наших украинских братьев. И как врагов и предателей нашего народа, — гарантировал офицер.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.