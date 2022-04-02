Cоветник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что российским военным не удастся захватить Мариуполь и укрепить позиции на Востоке.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Алексей Арестович отметил, что враг вывел часть войск с северного направления.

— Скорее всего, выйдет вообще или оставит небольшие силы, чтобы удерживать наших, но это небольшая военная проблема. (Враг, — прим.) перебрасывает основные силы на восток, потому что там судьба операции, как он считает, будет решена и считает справедливо, — говорит советник президента.

По его мнению, главная интрига на данный момент — будет ли оккупирован Мариуполь и окружат ли украинских военных в зоне ООС.

— Я не верю ни в одно, ни в другое. Наше командование знает это (планы противника, — прим.), принимает определенные меры, чтобы этого не случилось, эти меры довольно успешны. Посмотрим, что будет далее, потому что подробнее сказать не можем. Нужно готовиться в двум вещам — возобновлению нормальной жизни в освобожденных районах и к тяжелым боям на Востоке, вокруг Мариуполя и на юге, — добавил Алексей Арестович.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.