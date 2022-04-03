Российская сторона в ходе видеоконференции в пятницу подтвердила, что проекты соглашений, которые обсуждались на встрече в Стамбуле на этой неделе, готовы для обсуждения президентами Украины и России, заявил в ходе телемарафона на украинском телевидении в субботу руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

— Российская Федерация по всем позициям дала официальный ответ, который состоит в том, что они принимают эту позицию (украинскую – прим.) за исключением вопроса Крыма. Кулеба (министр иностранных дел Украины – прим.) сказал, что официального подтверждения нет в письменном виде, но в устном виде по состоянию на вчера в режиме видеоконференции услышали, что российская сторона не возражает против таких позиций и мы дальше двигаемся с точки зрения юридической больше, - сказал он.

По его словам, «они (российская сторона – прим.) также подтвердили наш тезис, что драфты документов достаточно наработаны для того, чтобы проводить непосредственно консультации между двумя лидерами стран»

— У нас задача подготовить финальную стадию не самого документа, а тех вопросов, которых мы касались, и готовить будущую встречу президентов, - сказал он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.