Украина планирует создать собственный аналог НАТО, который будет состоять из стран-гарантов ее безопасности. Важно, чтобы самые крупные и эффективные страны НАТО сплотились вокруг Украины.

Об этом рассказал народный депутат, член переговорной группы Давид Арахамия в своем канале в Telegram.

— Мы хотим сделать собственное НАТО. Для нас важно, чтобы самые большие и эффективные страны НАТО оказывали поддержку в случае агрессии. Турция очень важна для нас, это самая большая армия НАТО в Европе. Важны также США и Великобритания. Сейчас продолжаются очень активные консультации. Уже официально обнародовано, что три государства-члена НАТО готовы предоставлять гарантии именно в том формате, как я рассказал. Это фактически 5 статья НАТО, но с более жестким механизмом активации – в течение 72 часов они должны провести консультации и оказывать помощь. – сказал он.

Давид Арахамия добавил, что Украине очень важно получить гарантии от США и Британии. Проблема в том, что эти государства, судя по всему, присоединятся к гарантиям в числе самых последних.

— Я думаю, что вероятность присоединения США велика, потому что господин Блинкен позавчера заявил, что они не прочь рассматривать механизмы гарантий безопасности, но они хотят более подробно ознакомиться, взвесить все риски и т.д. У меня такое чувство, что США и Британия вместе присоединятся одними из последних, когда они увидят, что все уже не возражают. Однако у нас есть минимальный пакет стран-гарантов, и без них мы просто не будем двигаться, – резюмировал он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.