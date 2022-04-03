Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны заявляет, что Россия готовится к затяжной войне в Украине.

Об этом ЦПД сообщает в Telegram.

Российская пропаганда активно распространяет тезисы: «первый этап спецоперации продемонстрировал результаты», «денацификация идет по плану», «Донбасс может рассчитывать на безопасность», и уже очевидно, что так называемый отвод войск на Киевщине и Черниговщине не что иное, как передислокация.

Как отметили в ЦПД, CNN со ссылкой на данные разведки США сообщает, что сейчас россия смещает акцент, чтобы продемонстрировать победу 9 мая на востоке Украины.

— Но это будут лишь промежуточные итоги затяжной войны, поскольку путин нацелен праздновать собственную победу 9 мая независимо от того, какой будет реальная ситуация в Украине, — говорится в сообщении. — Украина осознает, что даже на фоне жестких экономических санкций и поражения плана блицкрига Россия не остановит своих попыток захватить всю территорию нашего государства. Смещение поля боя не означает, что РФ прекратит прибегать к воздушным атакам ракетами большой дальности и самолетами по всей остальной части Украины, — подчеркивают в ЦПД.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.