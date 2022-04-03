Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он разделяет идею президента России Владимира Путина о якобы отсутствии самостоятельного украинского народа. А также в создании паутины контактов с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла для Tagesspiegel.

По его словам, Владимир Путин уверен в том, что нет украинского народа, нет языка, нет культуры, а значит, и государства.

— Кажется, Штайнмайер разделяет идею о том, что украинцы на самом деле не являются субъектами, — заявил Андрей Мельник.

Он также подчеркнул, что у Германии по-прежнему слишком много личных интересов по отношению к России, таких как зависимость от газа, нефти и угля. К этом приложился и сам Франк-Вальтер Штайнмайер сначала на посту главы канцелярии, а затем и министра иностранных дел.

— Штайнмайер десятилетиями создавал паутину контактов с Россией. В нее вовлечено множество людей, которые сейчас отвечают на светофорах, — добавил Андрей Мельник, имея в виду советника канцлера Олафа Шольца по внешней политике Йенса Плетнера и государственного секретаря в Министерстве иностранных дел Андреаса Михаэлиса.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.