Администрация Байдена заготовила новый пакет санкций против России, увидев последствия оккупации Бучи, вылившиеся в беспощадную резню гражданского населения.

Об этом информирует Stripes.

Масштабы наказания России за подобные зверства еще не прояснились, однако представители Белого дома говорят о «вторичных санкциях», которые накажут страны и институции, продолжающие торговать с Россией.

Вероятно, санкции также затронут сектора российской экономики, которые ранее щадились. Речь идет о гражданском транспорта, финансовом сектора, горнодобывающей промышленности и т.д.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен уже заявил, что Запад готовит массированные санкции против России, которые будут уничтожать ее «каждый божий день». Он подчеркнул, что Россия должна ответить за злодеяния, устроенные против жителей Бучи.

Представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон будет давить на Кремль, пока его военная машина не уступит, окончательно сев за стол переговоров.

— Это открывает глаза тем, кто на Западе, что мы должны сильнее давить санкциями. Нет никакого оправдания тому, чтобы платить Путину миллиарды долларов за счет продажи нефти и газа. Я уверен, что мы придем к максималистским 10 из 10 санкциям в иранском стиле в отношении России. Нельзя ждать дальше, — подчеркнул экс-сотрудник Государственного департамента США Эдвард Фишман.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО. Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация. Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 35 погибших. В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.



