Нидерландский журналист Роберт Дулмерс был лишён аккредитации из-за распространения фото ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Одесской области. Он уже выдворен за пределы Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сославшись на облуправление СБУ.

«Дулмерс Роберт Эдвин Луич Маре, подданный Королевства Нидерланды, который приехал в Украину освещать военные действия и получил пресс-карту от ВС Украины, принудительно выдворен за пределы Украины. Соглашен вопрос запрета въезда указанному иностранцу сроком на 3 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ лишило иностранца аккредитации (пресс-карты). По результатам разговора иностранец согласился добровольно покинуть территорию Украины через международный пункт пропуска в направлении Республики Молдова.

В то же время, несмотря на уверения со стороны Дулмерса относительно понимания выдвинутых ему замечаний, он пытался вернуться в Украину.

Сотрудники ВВС Белгород-Днестровского пограничного отряда ЮРУ ГПСУ запретили ему въезд в Украину на 10 лет.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр советовала журналистам, как работать во время войны в Украине, в том числе не описывать объекты, в которые попали российские военные, не фотографировать военные объекты. Представителей СМИ также предупредили, что за фотоснимки военных объектов будут лишать аккредитации ВСУ.