Папа Франциск в своем воскресном обращении во Флориане на Мальте осудил войну России против Украины, назвав ее святотатством. Понтифик призвал верующих молиться за мир.

Об этом сообщает Голос Америки.

Он сказал, что слушающие должны задуматься о «гуманитарной трагедии замученной Украины, которая до сих пор страдает под бомбами в святотатской войне».

Также во время перелета на Мальту Папа Франциск сказал прессе, что рассматривает приглашение мэра Киева Кличко посетить Киев и выразил готовность Ватикана помогать Украине.

После получения приглашения от Кличко Франциск подтвердил его близость к «страданиям города, его людям, тем, кто был вынужден бежать и тем, кому приказывают совершать военные действия».

Понтифик не раз призывал прекратить войну в Украине. Он даже посетил посольство России в Италии, чтобы выразить свою обеспокоенность в начале российского вторжения, что не соответствует обычному протоколу Папы.

— В Украине льются реки крови и слез. Это не просто военная операция, это война, сеющая смерть, разрушение и горе, - сказал Папа в прошлом месяце на площади Святого Петра в Ватикане.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО. Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация. Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.



