Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия провалила все три цели, ради которых начинала войну против Украины, но война продолжается – и санкции против РФ должны оставаться до ее завершения.

Об этом Энтони Блинкен рассказал в интервью телеканалу NBC

Энтони Блинкен отметил, что хоть российская армия и ослаблена, война в Украине продолжается – и вопрос в том, сколько еще смертей и разрушений принесет Россия.

Госсекретарь США считает, что первоначальные планы России по захвату всей Украины потерпели сокрушительное поражение, но войска РФ перегруппировываются и все еще могут наносить разрушения в таких местах, как Киев, с помощью авиации и ракет.

По словам Блинкена, администрация Джо Байдена предоставила Украине более 2,3 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, только за последний месяц 1,6 миллиарда долларов – и это способствовало стратегической неудаче и, может быть, даже поражению России.

— Россия преследовала три цели: подчинить Украину своей воле, лишить ее суверенитета и независимости; утвердить российскую власть; разделить Запад, разделить союз. И по всем трем направлениям провал. Украина теперь более сплоченная. Суверенная, независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин на сцене. Мощь России на самом деле сильно уменьшилась. Армия сильно отстала. Его экономика шатается. И, конечно же, НАТО и Запад более сплочены, чем когда-либо за последнее время. Так что только на этом основании мы уже наблюдаем серьезную неудачу для России, — отметин он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.