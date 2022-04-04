Польские пограничные службы проводят тщательный контроль выезжающих в Беларусь грузовиков, чтобы избежать вывоза товаров двойного назначения.

Об этом сообщает агентство PAP.

Решение об ужесточении контроля грузовиков приняли министры финансов и внутренних дел Польши.

— Все наши пограничные службы, пограничники и таможенники, очень тщательно проверяют каждое транспортное средство. Мы должны убедиться, что они не перевозят товары двойного назначения. Каждый въезжающий на пункт пропуска грузовик подвергается очень тщательному контролю. Это решение министра финансов и министра внутренних дел, — заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик.

Он признал, что из-за таких тщательных проверок очереди достигают 80 часов.

— Это сложно, но мы в условиях войны и должны тщательно проверить, что ни один товар, который Россия может использовать для ведения войны, не перевозится, — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что наилучшим выходом было бы введение Евросоюзом экономической блокады России.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.