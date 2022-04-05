Крупнейшие импортеры сжиженного газа в Китае пытаются приобрести дополнительные объемы из РФ, чтобы использовать большие скидки, пока мир активно отказывается от энергоносителей от агрессора.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет ЭП.

Китайские государственные компании, включая Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками по покупке спотовых грузов из России с большой скидкой. По словам трейдеров, российский СПГ торгуется с более чем 10% скидками против обычных поставок Северной Азии на спотовом рынке.

Вместо того чтобы непосредственно участвовать в российских тендерах по продаже СПГ, китайские компании планируют использовать фирмы-поручители, от имени которых и будут осуществляться закупки. Это поможет скрыть закупочную структуру и будет выглядеть так, будто китайская компания получает поставки газа по долгосрочному контракту, как в дальнейшем делают компании по всему миру, несмотря на войну в Украине.

Кроме того, китайские покупатели СПГ стремятся заключать двусторонние договоры, чтобы оставаться неизвестными на спотовом рынке и воздерживаются от больших объемов поставок.

Большинство импортеров СПГ во всем мире не покупают российское горючее, ведь опасаются будущих санкций или ущерба репутации из-за российской войны в Украине. Китайские фирмы становятся одними из немногих компаний, готовых взять на себя такой риск. По словам трейдеров, за последние несколько недель китайские импортеры уже приобрели несколько партий СПГ.

При этом страна не остро нуждается в СПГ из-за теплой погоды, в то же время пытается заполнить дешевым газом свои хранилища до очередного роста цен.

К подобным действиям прибегают и китайские нефтепереработчики, также незаметно покупающие дешевую российскую нефть, от которой отказывается остальной мир.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.