Совет ЕС сегодня принял приложения к законодательству, открывающие для стран-членов возможность использовать фонды регионального развития и специализированные гуманитарные фонды на общую сумму €17 миллиардов для помощи украинским беженцам.

Информация об этом обнародована в понедельник на сайте Европейского Совета.

— Совет ЕС принял законодательные приложения, позволяющие странам-членам перенаправить ресурсы фондов регионального развития и Фонда европейской помощи для наиболее нуждающихся (FEAD) для помощи беженцам, спасающимся от российской военной агрессии против Украины. Быстрое принятие этих приложений к законодательству по использованию фондов ЕС является четким свидетельством солидарности Евросоюза с принимающими беженцами из Украины и со странами-членами, особенно на границах с Украиной, — говорится в сообщении.

Как отмечается, этот шаг поможет странам-членам мобилизовать дополнительные ресурсы для обеспечения украинских беженцев базовой социальной защитой, включая место для проживания, доступа к образованию и медицинскому обслуживанию, а также для мер по борьбе против пандемии COVID-19.

В частности, Совет ЕС принял регуляторные правила по Региональным действиям для беженцев в Европе (CARE), с приложениями, регулирующими управление неиспользованными ресурсами периода 2014-2020 годов в рамках Европейского структурного и инвестиционного фонда (ESIF), а также Фонда европейской помощи наиболее нуждающимся ( FEAD).

Согласно новым правилам, страны ЕС смогут дополнительно использовать до €9,5 млрд в рамках программы гражданской защиты ЕС REACT-EU на 2022 год, в дополнение к неиспользованным фондам регионального развития в бюджетный период 2014-2020 годов. Общая сумма в рамках этих финансовых инициатив, которую национальные правительства могут направить на помощь беженцам из Украины, составляет 17 миллиардов евро.

Кроме этого, Совет ЕС принял приложения по использованию неиспользованных фондов ЕС по внутренним делам на 2014-2020 годы еще в течение одного года, а также фондов из бюджета 2021-2027 годов на убежище, миграцию и интеграцию.

Новые регуляторные правила и правовые приложения вступят в силу через день после обнародования в Официальном журнале ЕС.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.