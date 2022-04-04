Президент США Джо Байден призвал к проведению судебного разбирательства поступков кремлевского лидера Владимира Путина и российских сил в Украине и заявил, что будет добиваться новых санкций против РФ после сообщений о зверствах в Буче.

Об этом он заявил журналистам в понедельник, пишет Укринформ.

— Вы видели, что произошло в Буче, — отметил глава Белого дома.

Он назвал поступки россиян зверскими, а кремлевского вожака – «военным преступником».4

— Я считаю, что это — военное преступление… Он (Путин, — прим.) должен быть привлечен к ответственности, — подчеркнул американский президент.

Глава Белого дома также заявил, что планирует ввести дополнительные санкции против России из-за жестокой войны, которую она ведет в Украине с 24 февраля. В то же время он подчеркнул необходимость в дальнейшем усиливать оборонные возможности Украины.

— Мы должны в дальнейшем предоставлять Украине необходимое оружие для продолжения их борьбы. И мы должны собрать все подробности, чтобы это могло стать реальным судебным процессом относительно военных преступлений, — сказал Джо Байден.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.