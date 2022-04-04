Полицейский Александр, участвовавший в активных боях за Киевщину с начала войны, рассказал о том, как российская армия хладнокровно и планомерна уничтожала гражданское население Черниговской области.

Об этом он рассказал в интервью Марку Солонину.

В качестве примера преступной логики россиян он привел город Новый Быков на Черниговщине.

— Одна из наших команд ездила в Быков прилукское направление <...> Нашли массовые захоронения местных жителей. Большая часть из них были мужчины взрослого возраста и бывшие участники АТО, то есть люди которые воевали с 2014-го по 2020-й год. Первые заходили кадровые русские военные, которые вели себя тактично, нормально, насколько это возможно, не расстреливали и не устраивали геноцид. После этого заходили представители ФСБ, которые находили симпатизантов России, людей которые за «русский мир», — отметил участник боев с украинской стороны.

Затем российские спецслужбы проводили массовые казни с выстрелами в голову

— После этого заходили войска второго эшелона, дикари, которые занимались мародерством, — добавил Александр.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.