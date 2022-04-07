Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что война может быстро закончиться только если в России сменится власть.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

— Я не военный аналитик, но я не вижу быстрого решения, чтобы война закончилась сиюминутно или в ближайшей перспективе, кроме как смены власти в России, — отметил Виталий Ким.

Он также сказал, что Николаев отчасти смог выстоять благодаря соседней Херсонской области и сопротивлению местного населения там оккупации. Он отметил, что это дало Николаеву и ВСУ дополнительное время на подготовку.

— Херсон мужественно не поддается оккупации и выходит даже под дулами, говорит, что «Мы — Украина», там висит украинский флаг. Кроме того, россияне не планировали, что там не будет хоть какой-то поддержки. У них не было ресурсов, чтобы контролировать город. И это их задержало при походе на николаевское и одесское направление. Мы много чем обязаны Херсону в том, что Николаев выстоял. Херсон нам дал время, чтобы собраться. В том числе они малыми силами держали Антоновский мост — сутки нам добавили. Собственно, Херсон не покорен. И перспективы очень хорошие. Я понимаю, что это единственный областной центр, который россияне «взяли», и им не хочется его отдавать. Но его сложно им удержать — там люди не собираются сдаваться. Этим и не пахнет в Херсоне. Херсон меня очень удивил, и я очень горд, что Херсон себя так проявил, — сказал он.

Виталий Ким добавил, что общается с херсонцами и они радуются, когда слышат взрывы на подступах к городу, поскольку понимают, что «подходят наши».

— Когда бахкает и бьется, у нас паника — «ааа летит». А херсонцы радуются, что ВСУ подходят ближе к Херсону, — отметил глава ОВА.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.