Совет ЕС принял пятый пакет экономических и персональных санкций против России из-за ее вторжения в Украину и зверств, совершаемых оккупантами.

Об этом сообщается на официальном портале ЕС.

Отмечается, что цель санкций — «остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять тем, кто принимает решения в Кремле, что их незаконная агрессия дорого обходится».

Новые ограничения предполагают:

Запрет на покупку, импорт или передачу угля с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС сейчас стоит около 8 миллиардов евро в год.

Запрет доступа к портам ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Вместе с тем ограничения не будут действовать на сельскохозяйственную и пищевую продукцию, гуманитарную помощь и энергетику.

Запрет любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом внутри ЕС, в том числе транзитом. Но исключения предоставляются ряду продуктов, таких как фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция.

Дополнительные запреты на экспорт, направленные на реактивное топливо, квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высококачественную электронику, программное обеспечение и так далее. А также запрет на импорт из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов. В общей сложности это более 15 миллиардов евро ежегодно.

Ряд экономических мер по усилению действующих санкций и устранению пробелов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.