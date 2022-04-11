Главный редактор издания «Цензор.НЕТ», журналист Юрий Бутусов убежден, что сейчас необходимо оказать военную помощь оккупированному Мариуполю.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Юрий Бутусов отметил, что в начале марта оккупанты располагали значительным преимуществом в силе, начав штурм Мариуполя со всех сторон.

— Сейчас, после более чем 40 суток непрерывного штурма, русские войска захватили большую часть города и усилили сейчас свою группировку, чтобы полностью захватить Мариуполь. Враг имеет абсолютное преимущество в авиации, артиллерии, танках, — говорит журналист.

По его мнению, в этих условиях обязательна хорошая коммуникация руководства с окруженными украинскими защитниками. Однако он напомнил, что замкомандира полка Азов «Калина» вчера заявил, что две недели некоторые политики не выходят с ними на связь.

— Хочу напомнить «некоторым политикам», что когда приказы стоять на смерть, то ответственность за это несут как те, кто его выполняют, так и те, кто его отдают. Для этого нужно находить время и самим выходить на связь. Украина должна планировать скорую помощь Мариуполю не только потому, что это наши товарищи, своей героической обороной спасшие всю Украину и все южные регионы, куда российские колонны заехали из Крыма без боя, — добавляет Юрий Бутусов.

Пока держится Мариуполь, у Украины есть стратегическая возможность выбить врага с юга, не дать усилить оборону резервами из Мариуполя и не дать закрепиться на коридоре из РФ в Крым, убежден журналист.

— Это стратегия, и сопротивление Героев Мариуполя дает нам всем шанс поскорее изменить ход войны в нашу пользу. Поэтому с Мариуполем нужно говорить и идти на помощь по всем направлениям. И каждый час имеет значение, — заключил главред «Цензора».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.