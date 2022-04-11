«За 40 лет освещения войн я никогда не видел такого тотального уничтожения гражданских кварталов», — американский ведущий в ужасе, насколько кроваво проявила себе армия РФ в первом крупном конфликте | НикВести — Новости Николаева
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