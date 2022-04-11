Американский ведущий CBS News и 60 Minutes Скотт Пелли годами ездил по горячим точкам всего мира, но такие бессмысленные зверства, которые оставила после себя российская армия в Украине, видит впервые.

Об этом пишет Esquire.

Журналист не понимаем, зачем российская армия методично убивала мирное население, пока за ней самой охотились украинские военнослужащие, грамотно окружая и вырезая российские колонны техники.

— Ну, в Киеве мы вчера проехали весь путь до северных окраин, включая Бучу и Ирпень. И я вам скажу что, за 40 лет освещения войн я никогда не видел такого тотального уничтожения гражданских кварталов, абсолютно бессмысленного. Это можно было сделать только для того, чтобы убить людей. Военных причин для этого нет. Десятиэтажки разнесены вдребезги, целые кварталы разрушены Я разговаривал с жителями о том, что случилось с очень большим 10-этажным многоквартирным домом, который представлял собой полностью сгоревший корпус. И они сказали, что он был развален боевым вертолетом, который стоял и пускал в него ракеты, — отметил корреспондент CBS News.

По его словам, он лично видел братскую могилу, где лежали люди, убитые россиянами.

— За церковью, Андреевской православной церковью, мы нашли братскую могилу. Русские ушли и отступили в такой спешке, что даже не удосужились закопать улики. И так могила была открыта, и в могиле было несколько человек, несколько тел в могиле, все явно гражданские женщины и мужчины, пожилые мужчины, просто наваленные там, только и ждали милости, просто кого-то ждали в какой-то момент. Чтобы поднять их из той траншеи, в которой они лежали, и как следует закопать. Что, я уверен, жители Бучи и собираются сделать, — рассказал Скотт Пелли.

Репортер с военным опытом также заметил, что с точки зрения командования российские войска действовали просто отвратительно и постоянно попадали в ловко организованные засады, теряя сотни человек убитыми.

— На другой улице в Буче мы обнаружили целую русскую бронеколонну из примерно шести-восьми застрявших машин, просто разорванных на куски, части тел русских, разлетающиеся повсюду. Никто не торопился разбираться с русскими останками. Но очевидно, что эта бронетанковая колонна, ведомая некомпетентно, оказалась на узкой улице, где негде было маневрировать. И они стояли бампер к бамперу, чего никогда не сделаешь ни в какой военной ситуации. Украинцы просто обработали их противотанковыми ракетами и разнесли вдребезги. Это были бронетранспортеры. И по частям тела я действительно не мог сказать, сколько было убито, но ответ — много, — акцентировал он внимание на этой детали.

Ведущий программы 60 Minutes пришел к выводу, что украинцы действительно одержали сокрушительную победу в битве за Киев, разгромив сонмы российских колонн при меньшей численности.

— Все же эти замечательные, замечательные военные и примкнувшие к ним гражданские смогли взять верх над гигантской русской военной машиной, — подытожил журналист.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.