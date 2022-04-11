Генерал Александр Дворников, назначенный Путиным командующим в войне против Украины, пользуется дурной славой военного преступника за многочисленные убийства мирного населения в Сирии.
Об этом сообщает ABC News.
Под командованием Дворникова российские оккупанты запомнились жителям Сирии разрушением городов подавляющим артиллерийским огнем и бочковыми бомбами. Именно после этой операции Путин назначил его командующим войсками Южного военного округа.
Союзник США, полковник Фарес аль-Баюш, воюющий с российской марионеткой-диктатором Сирии Башаром Асадом, заявил, что этот генерал не добьется успеха тактикой «выжженной земли», ведь он воююет не с повстанцами, а с регулярной армией Украины.
— Я ожидал, что он применит политику выжженной земли, которая использовалась в Сирии. У него есть опыт подобного. Этот командир — военный преступник, — отметил офицер, противостоящий режиму Асада.
С этой оценкой согласен и Белый дом. В частности, советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «никакое назначение какого-либо генерала не сможет стереть тот факт, что Россия уже столкнулась со стратегическим провалом на Украине».
— Этот генерал станет еще одним виновником преступлений и жестокости в отношении мирных жителей Украины. И Соединенные Штаты, как я уже говорил ранее, полны решимости сделать все возможное, чтобы поддержать украинцев, поскольку они сопротивляются ему и сопротивляются силам, которыми он командует, — добавил представитель Белого дома.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Поздно вечером 10 апреля звук мощного взрыва и предшествующее ему зарево слышали и наблюдали жители Николаева во всех районах города. Утром 11 апреля глава Николаевской ОГА сообщил, что удар нанесен по порту «Ольвия», который находится сейчас в концессии у катарской фирмы QTerminals.
Генерал Александр Дворников, назначенный Путиным командующим в войне против Украины, пользуется дурной славой военного преступника за многочисленные убийства мирного населения в Сирии.
Об этом сообщает ABC News.
Под командованием Дворникова российские оккупанты запомнились жителям Сирии разрушением городов подавляющим артиллерийским огнем и бочковыми бомбами. Именно после этой операции Путин назначил его командующим войсками Южного военного округа.
Союзник США, полковник Фарес аль-Баюш, воюющий с российской марионеткой-диктатором Сирии Башаром Асадом, заявил, что этот генерал не добьется успеха тактикой «выжженной земли», ведь он воююет не с повстанцами, а с регулярной армией Украины.
— Я ожидал, что он применит политику выжженной земли, которая использовалась в Сирии. У него есть опыт подобного. Этот командир — военный преступник, — отметил офицер, противостоящий режиму Асада.
С этой оценкой согласен и Белый дом. В частности, советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «никакое назначение какого-либо генерала не сможет стереть тот факт, что Россия уже столкнулась со стратегическим провалом на Украине».
— Этот генерал станет еще одним виновником преступлений и жестокости в отношении мирных жителей Украины. И Соединенные Штаты, как я уже говорил ранее, полны решимости сделать все возможное, чтобы поддержать украинцев, поскольку они сопротивляются ему и сопротивляются силам, которыми он командует, — добавил представитель Белого дома.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Поздно вечером 10 апреля звук мощного взрыва и предшествующее ему зарево слышали и наблюдали жители Николаева во всех районах города. Утром 11 апреля глава Николаевской ОГА сообщил, что удар нанесен по порту «Ольвия», который находится сейчас в концессии у катарской фирмы QTerminals.