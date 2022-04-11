Генерал Александр Дворников, назначенный Путиным командующим в войне против Украины, пользуется дурной славой военного преступника за многочисленные убийства мирного населения в Сирии.

Об этом сообщает ABC News.

Под командованием Дворникова российские оккупанты запомнились жителям Сирии разрушением городов подавляющим артиллерийским огнем и бочковыми бомбами. Именно после этой операции Путин назначил его командующим войсками Южного военного округа.

Союзник США, полковник Фарес аль-Баюш, воюющий с российской марионеткой-диктатором Сирии Башаром Асадом, заявил, что этот генерал не добьется успеха тактикой «выжженной земли», ведь он воююет не с повстанцами, а с регулярной армией Украины.

— Я ожидал, что он применит политику выжженной земли, которая использовалась в Сирии. У него есть опыт подобного. Этот командир — военный преступник, — отметил офицер, противостоящий режиму Асада.

С этой оценкой согласен и Белый дом. В частности, советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «никакое назначение какого-либо генерала не сможет стереть тот факт, что Россия уже столкнулась со стратегическим провалом на Украине».

— Этот генерал станет еще одним виновником преступлений и жестокости в отношении мирных жителей Украины. И Соединенные Штаты, как я уже говорил ранее, полны решимости сделать все возможное, чтобы поддержать украинцев, поскольку они сопротивляются ему и сопротивляются силам, которыми он командует, — добавил представитель Белого дома.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.