Украинская разведка сообщает, что руководство РФ планирует теракты на своей территории, в частности, россияне могут бомбить Белгород или устроить теракты в Крыму.

Об этом написал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Глава разведки отметил, что российской власти это нужно, чтобы оправдать очередной провал в навязанной Украине войне и распространить истерию среди россиян, а также стимулировать мобилизацию.

— Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину «зверств украинских националистов». Вполне возможно, что эти теракты будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения, — отметил он.

Отмечается, что Россия действовала таким же образом в Чечне, чтобы начать войну.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.