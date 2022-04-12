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Президент РФ Владимир Путин заявил, что война в Украине была неизбежной, «вопросом времени».

Об этом Владимир Путин заявил на космодроме «Восточный», который посетил вместе с белорусским «коллегой» Александром Лукашенко, пишет «Медуза».

— Цели «спецоперации» по защите Донбасса будут достигнуты, они благородные. Столкновение с выращивавшимися в Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени. ВКС РФ в ходе «спецоперации» в Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно», — заявил он.

Владимир Путин также пообещал, что Россия якобы не изолируется от мира, поскольку это невозможно.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.