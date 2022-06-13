Российская Федерация наносит умышленные удары по хранилищам с зерном в Украине, крадет украинское зерно с захваченных территорий и использует блокаду морских портов Украины как орудие войны и провоцирует такими действиями глобальный голод.

Об этом в интервью французскому изданию Journal du Dimanche заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Укринформ.

— Европейский Союз не запрещал экспорт украинского зерна или экспорт российского зерна или удобрений. Но кто бомбит зерновые элеваторы, кто уничтожает урожай или крадет его? Это делает ЕС или Россия? Кто блокирует украинские порты своими военными кораблями – ЕС или Россия? Именно в этом состоят трудности в обеспечении морского транспорта в Черном море, и мы должны сделать все, чтобы решить эту проблему. Я повторяю: Россия использует зерновую блокаду как оружие войны, все должны осознавать это. И если зерновые и подсолнечник не смогут покинуть украинские порты – да, в мире произойдет голод, — сказал представитель ЕС.

Он отметил, что решающее слово в разблокировании украинских портов и вывозе украинского зерна на внешние рынки должна сказать ООН.

— Решение, с моей точки зрения, может исходить только от Объединенных Наций. Зерно – 20 миллионов тонн — должны быть вывезены из Украины до завершения (сбора) летнего урожая, и все тысячи поездов или барж будут недостаточными для этого. Агентства ООН, включая Всемирную продовольственную программу, должны вести переговоры с россией для посредничества в этом деблокировании. Резолюция Совбеза может помочь, но поскольку россия является постоянным членом СБ, не уверен, что решение может прийти отсюда, — подчеркнул Жозеп Боррель.

Он отметил, что Россия развернула безумную пропагандистскую кампанию, пытаясь обвинить ЕС и его политику санкций в глобальном продовольственном кризисе, но при этом кремль не делает ничего, чтобы облегчить положение наиболее уязвимых стран, в частности, на Африканском континенте.

Ранее он сообщил, что зерновой терминал в Николаевском порту, на котором позавчера случился грандиозный пожар, был вторым по величине в Украине. Тогда Жозеп Боррель уточнил характер разрушений терминала, заявив, что Россия его «уничтожила». По его словам, такие удары «способствуют глобальному продовольственному кризису».