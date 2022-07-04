Посол Украины в Германии Андрей Мельник вскоре может занять кресло заместителя министра иностранных дел.

Об этом пишет немецкое издание Bild , предварительно сославшись на источники в Киеве.

Так, опытному дипломату, который уже восемь лет представляет Украину, готовят более высокую должность.

Журналисты утверждает, что Мельник получил предложение лично от Владимира Зеленского, который очень сильно им дорожит.

По данным таблоида, до конца осени посол может быть переведен в Киев на новое место, но это не будет считаться увольнением.

В МИД Украины эти слухи официально не комментировали.

Ранее сообщалось, посол Украины при ФРГ Мельник был доволен объемами немецкой помощи в плане тяжелого вооружения, хотя в начале войны регулярно критиковал Бундестаг.