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Российские военнослужащие на временно захваченных территориях Украины мечтают не победить, а остаться в живых.
Об этом свидетельствует новый перехват телефонного разговора, опубликованный Службой безопасности Украины в Telegram.
На записи звучит разговор двух россиян, один из которых находится на позициях. Он описывает, как Вооруженные силы Украины не дают оккупантам выполнять задачи командования, контролируя ситуацию с помощью беспилотников и артиллерии.
- Птичка вычислила, как начали 152-й накладывать... мы едва ноги вынесли, в укрытии сидим, - говорит он.
Судя по его словам, бегством заканчивается каждая такая попытка.
— Приходим: как начали нас петушить из двух пушек! Как начали нас огнем... Мы сбывали пешком оттуда, - жалуется оккупант.
По его рассказу понятно, что военнослужащие РФ ищут возможность уцелеть и попасть домой и уже не считают целью победить в продолжающейся войне.
— Слышишь, «Грады» х...рят? Это целый день такая хейня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю... Как только выжить хотя бы, слышно на записи его слова.
Напомним, телефонные переговоры военнослужащих российских оккупационных войск свидетельствуют о панических настроениях в их рядах, что вызвано большими потерями в живой силе, успешным продвижением Вооруженных сил Украины, сотнями отказников, проблемами с нехваткой топлива и боеприпасов из-за разрушения и огневого контроля переправ и мостов.
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Российские военнослужащие на временно захваченных территориях Украины мечтают не победить, а остаться в живых.
Об этом свидетельствует новый перехват телефонного разговора, опубликованный Службой безопасности Украины в Telegram.
На записи звучит разговор двух россиян, один из которых находится на позициях. Он описывает, как Вооруженные силы Украины не дают оккупантам выполнять задачи командования, контролируя ситуацию с помощью беспилотников и артиллерии.
- Птичка вычислила, как начали 152-й накладывать... мы едва ноги вынесли, в укрытии сидим, - говорит он.
Судя по его словам, бегством заканчивается каждая такая попытка.
— Приходим: как начали нас петушить из двух пушек! Как начали нас огнем... Мы сбывали пешком оттуда, - жалуется оккупант.
По его рассказу понятно, что военнослужащие РФ ищут возможность уцелеть и попасть домой и уже не считают целью победить в продолжающейся войне.
— Слышишь, «Грады» х...рят? Это целый день такая хейня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю... Как только выжить хотя бы, слышно на записи его слова.
Напомним, телефонные переговоры военнослужащих российских оккупационных войск свидетельствуют о панических настроениях в их рядах, что вызвано большими потерями в живой силе, успешным продвижением Вооруженных сил Украины, сотнями отказников, проблемами с нехваткой топлива и боеприпасов из-за разрушения и огневого контроля переправ и мостов.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга