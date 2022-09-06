Российские военнослужащие на временно захваченных территориях Украины мечтают не победить, а остаться в живых.

Об этом свидетельствует новый перехват телефонного разговора, опубликованный Службой безопасности Украины в Telegram.

На записи звучит разговор двух россиян, один из которых находится на позициях. Он описывает, как Вооруженные силы Украины не дают оккупантам выполнять задачи командования, контролируя ситуацию с помощью беспилотников и артиллерии.

- Птичка вычислила, как начали 152-й накладывать... мы едва ноги вынесли, в укрытии сидим, - говорит он.

Судя по его словам, бегством заканчивается каждая такая попытка.

— Приходим: как начали нас петушить из двух пушек! Как начали нас огнем... Мы сбывали пешком оттуда, - жалуется оккупант.

По его рассказу понятно, что военнослужащие РФ ищут возможность уцелеть и попасть домой и уже не считают целью победить в продолжающейся войне.

— Слышишь, «Грады» х...рят? Это целый день такая хейня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю... Как только выжить хотя бы, слышно на записи его слова.

Напомним, телефонные переговоры военнослужащих российских оккупационных войск свидетельствуют о панических настроениях в их рядах, что вызвано большими потерями в живой силе, успешным продвижением Вооруженных сил Украины, сотнями отказников, проблемами с нехваткой топлива и боеприпасов из-за разрушения и огневого контроля переправ и мостов.