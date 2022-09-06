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Жительницу Донецкой области, которая в июне 2022 года согласилась войти в российское руководство оккупированной Херсонской области, сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
Об этом Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram.
В статусе так называемого «замглавы Херсонской военно-гражданской администрации» она выполняет функции в области цифровизации и социальной политики, говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемая также способствовала запуску российских радиостанций и мобильных операторов, открытию новых отделений Пенсионного фонда, почты и центра занятости для привлечения местного населения к работе под флагом страны-агрессора.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры она заочно уведомлена о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, имущество депутата Верховной Рады Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене, перешло в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
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Жительницу Донецкой области, которая в июне 2022 года согласилась войти в российское руководство оккупированной Херсонской области, сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
Об этом Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram.
В статусе так называемого «замглавы Херсонской военно-гражданской администрации» она выполняет функции в области цифровизации и социальной политики, говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемая также способствовала запуску российских радиостанций и мобильных операторов, открытию новых отделений Пенсионного фонда, почты и центра занятости для привлечения местного населения к работе под флагом страны-агрессора.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры она заочно уведомлена о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, имущество депутата Верховной Рады Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене, перешло в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга