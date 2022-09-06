Жительницу Донецкой области, которая в июне 2022 года согласилась войти в российское руководство оккупированной Херсонской области, сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram.

В статусе так называемого «замглавы Херсонской военно-гражданской администрации» она выполняет функции в области цифровизации и социальной политики, говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая также способствовала запуску российских радиостанций и мобильных операторов, открытию новых отделений Пенсионного фонда, почты и центра занятости для привлечения местного населения к работе под флагом страны-агрессора.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры она заочно уведомлена о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, имущество депутата Верховной Рады Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене, перешло в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.