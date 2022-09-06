Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение о созыве внеочередной четырнадцатой сессии Николаевского городского совета.

Соответствующее распоряжение мэр подписал 5 сентября.

Пленарное заседание состоится 8 сентября в 10.00 в режиме видеоконференции.

Открытый доступ к трансляции будет организован на ютуб-канале и официальном сайте Николаевского городского совета.

В повестке заседания земельные и текущие вопросы.

Это будет вторая сессия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Предыдущая состоялась 28 июля, также в онлайн-режиме. Во время заседания депутаты приняли решение о переименовании улицы Московской в Мариупольскую.