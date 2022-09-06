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Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение о созыве внеочередной четырнадцатой сессии Николаевского городского совета.
Соответствующее распоряжение мэр подписал 5 сентября.
Пленарное заседание состоится 8 сентября в 10.00 в режиме видеоконференции.
Открытый доступ к трансляции будет организован на ютуб-канале и официальном сайте Николаевского городского совета.
В повестке заседания земельные и текущие вопросы.
Это будет вторая сессия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Предыдущая состоялась 28 июля, также в онлайн-режиме. Во время заседания депутаты приняли решение о переименовании улицы Московской в Мариупольскую.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение о созыве внеочередной четырнадцатой сессии Николаевского городского совета.
Соответствующее распоряжение мэр подписал 5 сентября.
Пленарное заседание состоится 8 сентября в 10.00 в режиме видеоконференции.
Открытый доступ к трансляции будет организован на ютуб-канале и официальном сайте Николаевского городского совета.
В повестке заседания земельные и текущие вопросы.
Это будет вторая сессия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Предыдущая состоялась 28 июля, также в онлайн-режиме. Во время заседания депутаты приняли решение о переименовании улицы Московской в Мариупольскую.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга