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Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о назначении ключевых министров своего правительства.
Об этом сообщает Sky News, передает Укринформ.
Министром финансов стал Квази Квартенг, возглавлявший Министерство по бизнесу в правительстве Бориса Джонсона.
Во главе МИДа стал Джеймс Клеверли, ранее два года работавший во внешнеполитическом ведомстве. Он также был министром образования в правительстве Джонсона.
Бен Уоллес останется в должности министра обороны, которую он занимает с 2019 года.
МВД Великобритании возглавила эксгенпрокурор Суэлла Брейверман, а Тереза Коффи назначена вице-премьер-министром — министром здравоохранения.
Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник провела первый телефонный разговор в должности. Как она обещала, первым зарубежным лидером, которому Трасс позвонила в новой должности, стал украинский президент Владимир Зеленский.
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Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о назначении ключевых министров своего правительства.
Об этом сообщает Sky News, передает Укринформ.
Министром финансов стал Квази Квартенг, возглавлявший Министерство по бизнесу в правительстве Бориса Джонсона.
Во главе МИДа стал Джеймс Клеверли, ранее два года работавший во внешнеполитическом ведомстве. Он также был министром образования в правительстве Джонсона.
Бен Уоллес останется в должности министра обороны, которую он занимает с 2019 года.
МВД Великобритании возглавила эксгенпрокурор Суэлла Брейверман, а Тереза Коффи назначена вице-премьер-министром — министром здравоохранения.
Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник провела первый телефонный разговор в должности. Как она обещала, первым зарубежным лидером, которому Трасс позвонила в новой должности, стал украинский президент Владимир Зеленский.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга