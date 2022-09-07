Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о назначении ключевых министров своего правительства.

Об этом сообщает Sky News, передает Укринформ.

Министром финансов стал Квази Квартенг, возглавлявший Министерство по бизнесу в правительстве Бориса Джонсона.

Во главе МИДа стал Джеймс Клеверли, ранее два года работавший во внешнеполитическом ведомстве. Он также был министром образования в правительстве Джонсона.

Бен Уоллес останется в должности министра обороны, которую он занимает с 2019 года.

МВД Великобритании возглавила эксгенпрокурор Суэлла Брейверман, а Тереза Коффи назначена вице-премьер-министром — министром здравоохранения.

Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник провела первый телефонный разговор в должности. Как она обещала, первым зарубежным лидером, которому Трасс позвонила в новой должности, стал украинский президент Владимир Зеленский.