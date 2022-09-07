По мнению аналитиков ISW, президент РФ Владимир Путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и создать процесс, аналогичный аналогичному Минским соглашениям.

К такому выводу пришли в американском Институте исследования войны.

Владимир Путин может попытаться использовать опасения, вызывающие его действия, чтобы заставить МАГАТЭ и международное сообщество признать де-факто право России участвовать в эксплуатации ЗАЭС. МАГАТЭ не может напрямую привлекать Россию к работе АЭС.

— Путин может попытаться воспользоваться этой ситуацией, чтобы создать процесс, аналогичный Минским соглашениям, установившим «прекращение огня» в Украине после вторжения России в 2014 году. Минские соглашения рассматривали Россию как нейтральную сторону, а не как участника, тем самым молчаливо принимая утверждение Путина, что Украина находилась в гражданской войне, а не жертва российской агрессии, — говорится в материале ISW.

Напомним, что Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам своего визита на находящуюся под контролем россиян Запорожскую атомную электростанцию.

В докладе говорится, что существует неотложная необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии, которая может произойти из-за военных действий. Кроме этого, нужна договоренность всех сторон по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС во избежание повреждений — МАГАТЭ готово немедленно приступить к консультациям, ведущим к срочному созданию такой зоны ядерной безопасности.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты отказали миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в спецпропусках и заставили ждать в общей очереди въезда в оккупированную часть Запорожья. Это было сделано с намеком на то, что через Россию было бы быстрее.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов , там были только пропагандисты из России.

Как известно, в день приезда миссии МАГАТЭ россияне обстреляли Энергодар из вертолетов и РСЗО, есть погибшие.

Инженер ЗАЭС на условиях анонимности рассказал украинским журналистам, что окупанты убеждали представителей МАГАТЭ в том, что на станции находятся «войска радиологической, химической и биологической защиты», а не российские боевые подразделения, и что Запорожскую АЭС якобы обстреливают ВСУ.