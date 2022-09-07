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По мнению аналитиков ISW, президент РФ Владимир Путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и создать процесс, аналогичный аналогичному Минским соглашениям.
К такому выводу пришли в американском Институте исследования войны.
Владимир Путин может попытаться использовать опасения, вызывающие его действия, чтобы заставить МАГАТЭ и международное сообщество признать де-факто право России участвовать в эксплуатации ЗАЭС. МАГАТЭ не может напрямую привлекать Россию к работе АЭС.
— Путин может попытаться воспользоваться этой ситуацией, чтобы создать процесс, аналогичный Минским соглашениям, установившим «прекращение огня» в Украине после вторжения России в 2014 году. Минские соглашения рассматривали Россию как нейтральную сторону, а не как участника, тем самым молчаливо принимая утверждение Путина, что Украина находилась в гражданской войне, а не жертва российской агрессии, — говорится в материале ISW.
Напомним, что Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам своего визита на находящуюся под контролем россиян Запорожскую атомную электростанцию.
В докладе говорится, что существует неотложная необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии, которая может произойти из-за военных действий. Кроме этого, нужна договоренность всех сторон по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС во избежание повреждений — МАГАТЭ готово немедленно приступить к консультациям, ведущим к срочному созданию такой зоны ядерной безопасности.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты отказали миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в спецпропусках и заставили ждать в общей очереди въезда в оккупированную часть Запорожья. Это было сделано с намеком на то, что через Россию было бы быстрее.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов , там были только пропагандисты из России.
Как известно, в день приезда миссии МАГАТЭ россияне обстреляли Энергодар из вертолетов и РСЗО, есть погибшие.
Инженер ЗАЭС на условиях анонимности рассказал украинским журналистам, что окупанты убеждали представителей МАГАТЭ в том, что на станции находятся «войска радиологической, химической и биологической защиты», а не российские боевые подразделения, и что Запорожскую АЭС якобы обстреливают ВСУ.
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По мнению аналитиков ISW, президент РФ Владимир Путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС и создать процесс, аналогичный аналогичному Минским соглашениям.
К такому выводу пришли в американском Институте исследования войны.
Владимир Путин может попытаться использовать опасения, вызывающие его действия, чтобы заставить МАГАТЭ и международное сообщество признать де-факто право России участвовать в эксплуатации ЗАЭС. МАГАТЭ не может напрямую привлекать Россию к работе АЭС.
— Путин может попытаться воспользоваться этой ситуацией, чтобы создать процесс, аналогичный Минским соглашениям, установившим «прекращение огня» в Украине после вторжения России в 2014 году. Минские соглашения рассматривали Россию как нейтральную сторону, а не как участника, тем самым молчаливо принимая утверждение Путина, что Украина находилась в гражданской войне, а не жертва российской агрессии, — говорится в материале ISW.
Напомним, что Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам своего визита на находящуюся под контролем россиян Запорожскую атомную электростанцию.
В докладе говорится, что существует неотложная необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии, которая может произойти из-за военных действий. Кроме этого, нужна договоренность всех сторон по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС во избежание повреждений — МАГАТЭ готово немедленно приступить к консультациям, ведущим к срочному созданию такой зоны ядерной безопасности.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты отказали миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в спецпропусках и заставили ждать в общей очереди въезда в оккупированную часть Запорожья. Это было сделано с намеком на то, что через Россию было бы быстрее.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов , там были только пропагандисты из России.
Как известно, в день приезда миссии МАГАТЭ россияне обстреляли Энергодар из вертолетов и РСЗО, есть погибшие.
Инженер ЗАЭС на условиях анонимности рассказал украинским журналистам, что окупанты убеждали представителей МАГАТЭ в том, что на станции находятся «войска радиологической, химической и биологической защиты», а не российские боевые подразделения, и что Запорожскую АЭС якобы обстреливают ВСУ.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга