Врачи озабочены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, ей рекомендовали находиться под контролем.

Об этом заявили в Букингемском дворце в четверг, 8 сентября.

— После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под контролем, — говорится в заявлении дворца.

Официальное заявление Букингемского дворца появилось после того, как королева Елизавета II перенесла тайное совещание из-за рекомендаций врачей.

В настоящее время 96-летняя королева находится в своей шотландской резиденции Балморал. Ее сын, принц Чарльз, и внук принц Уильям прибыли, чтобы побыть с ней.

Во вторник, 6 сентября, в замке Балморал состоялась аудиенция с новой премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Напомним, 7 сентября новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о назначении ключевых министров своего правительства.