Из-за соленой технической воды, которой заполнены системы водоснабжения и водоотвода в Николаеве, количество порывов труб в городе увеличилось в 15 раз.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич во время сессии в четверг 8 сентября, пишут «НикВести».

Он также добавил, что количество порывов труб в многоквартирных домах увеличилось в 20 раз. Городские коммуникации ремонтируют рабочие «Николаевводоканала», а внутридомовыми занимаются управляющие компании и ОСМД. То есть ремонт труб в домах ложится на плечи их совладельцев.

— Соленая вода в трубах постоянно их рвет. Кто бывает в городе, может увидеть, что Николаев весь течет. У нас рекордное количество порывов. Оно увеличилась в 15 раз. В 20 раз увеличилось количество порывов внутридомовых сетей, которыми занимаются управляющие компании и ОСМД, — добавил Александр Сенкевич.

К примеру, сегодня на коммунальном предприятии «Николаевводоканал» сообщили, что вблизи одного из микрорайонов Центрального района, уже несколько недель на сети, через каждые 100-200 метров, происходят вытоки.

«Да, трубы уже старые, еще быстрее разрушающиеся от нынешней воды. Только и успевай ремонтировать. На одном участке достаточно было сварочных работ, на другом устанавливали несколько метров новой трубы. Сегодня бригада МКП «Николаевводоканал» снова разрыла, уже откачала воду и к вечеру должны устранить аварию», — говорится в сообщении.

Генеральный директор МКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко, в свою очередь, пообещал, что вскоре трубы на участке заменят

— Знаем, что местные жители очень возмущены, но в ближайшее время там будет производиться замена старых труб на новые. Так что извиняемся у водителей за неудобства. Как только мы все сделаем, подрядной организацией будет восстановлено и дорожное покрытие, — сказал Борис Дуденко.

Напомним, вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое. Об этом свидетельствуют результаты соответствующей экспертизы воды, которую « НикВести » заказали в Николаевской государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.