Северная Корея официально объявила себя ядерным государством и заявила, что оставляет за собой право нанести превентивный ядерный удар «при угрозе».

Об этом пишет Reuters.

Также в новой ядерной доктрине страны отмечено, что КНДР отказывается в дальнейшем от каких-либо переговоров об отказе от атомных вооружений.

— Важнейшее значение законодательного закрепления политики в области ядерного вооружения состоит в том, чтобы провести безвозвратный предел, чтобы не было возможности торговаться по поводу нашего ядерного оружия, — сказал Ким Чен Ин.

Он добавил, что никогда не сдаст оружие даже если страна столкнется со 100 годами санкций.

Ранее в разведке сообщили, что Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее.