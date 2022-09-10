Миссия ООН также задокументировала многие случаи, когда украинским военнопленным не разрешали связаться с родственниками, чтобы сообщить им о своем пленении, местонахождении и состоянии здоровья. Поэтому семьи пленных военных «отчаянно нуждаются в информации».

— Мы получили информацию об ужасной медицинской ситуации в Еленовской исправительной колонии, где якобы многие украинские военнопленные болеют инфекционными заболеваниями, в частности гепатитом А и туберкулезом, — рассказала Богнер.

В ООН задокументировали ряд нарушений в отношении военнопленных. Так, по данным Мониторинговой миссии ООН, пленные украинские военные подвергались пыткам и жестокому обращению. А в некоторых местах заключения отсутствуют надлежащие условия, питание, вода, здравоохранение и санитария.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Кроме того, в ООН следят за делами беременных военнопленных. Россию призывают рассмотреть возможность немедленного увольнения этих женщин по гуманитарным соображениям.

При этом миссия ООН заявила о нарушениях и с украинской стороны. В частности, Богнер заявила о случаях пыток и жестокого обращения с пленными, как правило, после захвата, во время начальных допросов или перевозки в места содержания.

В ООН подтвердили уже 14 059 жертв среди гражданского населения: 5 767 мирных жителей погибли и 8 292 получили ранения в результате боевых действий. Впрочем, в организации признают, что фактические цифры могут быть значительно выше.

С 24 февраля миссия ООН подтвердила, что, по меньшей мере, 416 человек стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на оккупированной территории. Из них 16 были найдены мертвыми, а 166 — уволены.

Кроме того, миссия ООН фиксирует значительное ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Это включает пытки, жестокое обращение, насильственные исчезновения, произвольные аресты, нарушение права на справедливый суд, а также отсутствие ответственности за эти нарушения. В ООН указывают, что Россия продолжает подавлять свободу выражения мнения Крыма, применяя нечетко прописанные законы, наказывая реальную или мнимую критику России и ее вооруженных сил.

Крымские татары продолжают сталкиваться с устрашением, преследованиями, полицейскими рейдами и обысками в домах, а также обвинениями в якобы «терроризме» и «экстремизме».